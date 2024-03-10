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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl bitti, Büyükşehir Belediyesi kaç metro hattı yaptı?

İstanbul'da “Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, '5 yıl bitti, Büyükşehir Belediyesi kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bildiği bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptığı metro hatlarına, bizim eserlerimize sahip çıkıyor.' dedi.

10 Mart 2024 Pazar 17:46 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, İstanbul'da "Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* İstanbullunun giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev addediyoruz. 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok.

* Yalandan başka bildiği bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptığı metro hatlarına, bizim eserlerimize sahip çıkıyor.

* Dertliyiz dertli, bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum. Bu hattın hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye ekonomik katkıları olacaktır.

* İstanbul raylı sistem hattı yanında, turizm, spor, bisiklet gibi imkanlarla göz kamaştırıcı kültürel değerlere de sahip oldu.

* Uzunluğu 8,4 kilometre olan günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor.

* Bu hattın devreye girmesiyle çok geniş bir çevrede yaşayan İstanbullu vatandaşlarımızın hayatı daha da kolaylaşacaktır.

* Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürerken, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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