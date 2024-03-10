CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl bitti, Büyükşehir Belediyesi kaç metro hattı yaptı?

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, İstanbul'da "Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* İstanbullunun giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu hafifletmeyi görev addediyoruz. 5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok.

* Yalandan başka bildiği bir şey yok. Rahmetli Kadir Bey'in yaptığı metro hatlarına, bizim eserlerimize sahip çıkıyor.

* Dertliyiz dertli, bunlara gereken dersi 31 Mart akşamı verelim diye söylüyorum. Bu hattın hem İstanbul'a hem de Türkiye'ye ekonomik katkıları olacaktır.

* İstanbul raylı sistem hattı yanında, turizm, spor, bisiklet gibi imkanlarla göz kamaştırıcı kültürel değerlere de sahip oldu.

* Uzunluğu 8,4 kilometre olan günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor.

* Bu hattın devreye girmesiyle çok geniş bir çevrede yaşayan İstanbullu vatandaşlarımızın hayatı daha da kolaylaşacaktır.

* Günde 1 milyon yolcuya hizmet edecek hat sayesinde Bağcılar'dan Bakırköy Sahili'ne ulaşım 13,5 dakika sürerken, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu seyahat edebilecek.