CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6-8 Ekim olayları protesto değil terör kalkışmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Merhum Reisi'ye Allahtan rahmet niyaz ediyorum. İran halkına başsağlığı diliyorum.

* Kaza haberini aldıktan sonra süratle İran makamlarıyla irtibata geçerek, tüm imkânımızla arama kurtarma çalışmalarına katkı vermeye hazır olduğumuzu ilan ettik.

* Türkiye olarak, bu zor günlerinde dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız.

* Türkiye olarak biz de her zaman olduğu gibi bu zor günlerinde dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız.

* İranlı kardeşlerimizin bu süreci kadim ve güçlü devlet geleneklerine uygun şekilde suhuletle yöneteceklerine yürekten inanıyorum.



* Güvenilir ve seri bir şekilde tecelli eden adalet millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, huzurumuzun güvencesidir. Her mahkeme sonrasında 'hak yerini buldu' anlayışı ne kadar güçlenirse, toplum da kendini o derece emniyette hisseder.



* (15 Temmuz darbe girişimi) 253 insanımızı şehit edenler, gün yüzü göremeyecekler. Yurt dışına kaçan alçakların da peşini asla ve asla bırakmayacağız

* Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik, yine çekinmeyeceğiz. Milletin muazzez iradesine kimsenin gölge düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.

* Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, milli iradenin egemenliğine kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır

* Milletin vermediği yetkiyi, silah gücü, fezlekeler veya kanun dışı yollarla gasbetmeye yeltenenler, bundan sonra da adaletin pençesinden kurtulamayacak.

* (Kobani davası) Hukuk bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör kalkışmasının aklanmaya çalışılması hukuka ve demokrasiye hakarettir.