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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6-8 Ekim olayları protesto değil terör kalkışmasıdır

26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '6-8 Ekim olaylarını kimse mazur ve meşru gösteremez. Mahkeme kararıyla ilgili haddi aşan yorumları tasvip etmiyoruz. 6-8 Ekim olayları protesto değil terör kalkışmasıdır' dedi.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:19 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Merhum Reisi'ye Allahtan rahmet niyaz ediyorum. İran halkına başsağlığı diliyorum.

* Kaza haberini aldıktan sonra süratle İran makamlarıyla irtibata geçerek, tüm imkânımızla arama kurtarma çalışmalarına katkı vermeye hazır olduğumuzu ilan ettik.

* Türkiye olarak, bu zor günlerinde dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız.

* Türkiye olarak biz de her zaman olduğu gibi bu zor günlerinde dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız.

* İranlı kardeşlerimizin bu süreci kadim ve güçlü devlet geleneklerine uygun şekilde suhuletle yöneteceklerine yürekten inanıyorum.

* Güvenilir ve seri bir şekilde tecelli eden adalet millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, huzurumuzun güvencesidir. Her mahkeme sonrasında 'hak yerini buldu' anlayışı ne kadar güçlenirse, toplum da kendini o derece emniyette hisseder.

* (15 Temmuz darbe girişimi) 253 insanımızı şehit edenler, gün yüzü göremeyecekler. Yurt dışına kaçan alçakların da peşini asla ve asla bırakmayacağız

* Demokrasimize uzanan elleri kırmaktan çekinmedik, yine çekinmeyeceğiz. Milletin muazzez iradesine kimsenin gölge düşürmesine müsaade etmeyeceğiz.

* Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, milli iradenin egemenliğine kim kastederse karşısında yine bizi bulacak, yargımızı bulacaktır

* Milletin vermediği yetkiyi, silah gücü, fezlekeler veya kanun dışı yollarla gasbetmeye yeltenenler, bundan sonra da adaletin pençesinden kurtulamayacak.

* (Kobani davası) Hukuk bunlardan hesap sormak zorundadır. Siyasi dava denilerek terör kalkışmasının aklanmaya çalışılması hukuka ve demokrasiye hakarettir.

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