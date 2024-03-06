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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede terörist varsa tepelerine biniyoruz

Elazığ mitinginde vatandaşlara hitap eden 'Teröristlerin inlerine girdik, bundan sonra da gireceğiz. Sınırlarımız içinde veya dışında nerede terörist varsa tepelerine biniyoruz. Girilemez denilen yerleri temizledik. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın dışına taşıdık.' dedi.

6 Mart 2024 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ mitinginde vatandaşlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnsanı ile toprağı ile iklimiyle, aziz olan Elazığ'ı bugün bir kez daha selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Gakkoşlara selamlarımı gönderiyorum.

Bugün Elazığ yine bir başka. Meydanda ne kadar Gakkoş var diye sordum. 65 bin kişi var dediler. Şimdi soruyorum 65 bin Gakkoşun olduğu yerde, Elazığ seçimlerini kim kazanır? Evellallah Gakkoşlar kazanır. AK Parti 31 Mart günü sandıkları patlatıyor mu? Durmak yok.

Elazığ'a en son geçen sene 1 Nisan'da gelmiştik. Deprem konutlarının temellerini atmıştık. Şimdi gene bir Ramazan öncesindeyiz. Hazırız değil mi?

Bu vesile ile 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmet ile yad ediyorum. 11 ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Elazığ Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakına yüzde 56, Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımıza destek verdi. Gakkoşlar bu kardeşinin yanında yer aldı. Desteğiniz için Rabbim sizden razı olsun.

Girilemez denilen yerleri temizledik. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın dışına taşıdık.

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