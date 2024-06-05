Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

Mahalli medyamız insanımızın talep ve eleştirilerini aktarmada bir nevi köprü görevi yapıyor. Anadolu medyası ne kadar etkili olursa demokrasi kültürümüz o kadar güçlü olacaktır. Siz değerli medya mensuplarımızın verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerdenim. Anadolu yayıncılığının siyasi hayatımızda hep yanında olduk. Bundan sonra da size sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Milletin karşısında kurumlanan ve konumlanan değil, milletin yanında dimdik duran siz kıymetli Anadolu medyasına kapımızın her zaman açık olduğunu ifade ediyorum.

Anadolu yayıncıları son 12-13 yılda kritik kavşakların tamamında takdire şayan duruş sergilediler. Sokaklarımızın ateşe verildiği Gezi olaylarında birileri gezici vandalları överken siz milletten yana tavır koydunuz. Darbe girişimine birileri çanak tutar siz milli iradenin sesi oldunuz. 15 Temmuz'da birileri bekle gör tavrı alırken siz demokrasimizi korkusuzca savundunuz. Demokrasimize destek olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin karşısında kurumlanan ve konumlanan değil, milletin yanında dimdik duran 4. kuvvet olarak siz kıymetli 'Anadolu Medyası' mensuplarına kapımızın her zaman açık olduğunu özellikle ifade ediyorum pic.twitter.com/x0oQStYOHt — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 5, 2024

Milletin karşısında kurumlanan ve konumlanan değil, milletin yanında dimdik duran 4. kuvvet olarak siz kıymetli 'Anadolu Medyası' mensuplarına kapımızın her zaman açık olduğunu özellikle ifade ediyorum

İsrail güçleri tarafından Filistin'de şehit edilen gazeteci meslektaşlarınızın hatıralarına ve mücadelelerine sahip çıktığınız için sizleri tebrik ediyorum.