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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kapanış konuşması gerçekleştiriyor.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 16:58 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Kampı'nın son gününde kapanış konuşması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Çok değerli yol arkadaşlarım, teşkilatımızın değerli mensupları, aziz vatandaşlarım, hanımefendiler beyefendiler AK Parti toplantımızın kapanışında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için hayırlı olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

İki gün boyunca özverili çalışmaları ile tesis çalışanı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sıcak havaya rağmen büyük fedakarlık ile görevini yerine getiren emniyet ve basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kızılcahamamlı kardeşlerimize de samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.

  • Kızılcahamam Kampı
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • kapanış konuşması

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