  #CANLI İstanbul'da polise kalleş saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz
Güncel

#CANLI İstanbul'da polise kalleş saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz

“ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni”nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetliyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadelemiz sürecek. Bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.' dedi.

HABER MERKEZİ7 Nisan 2026 Salı 16:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesi ile boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum.

"PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

* Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.

* Biz şehitleri ile yaşayan ve şehitlerinin de yaşadığına inan bir milletiz.

* Bugün Savunmada Tam Bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşeği daha geride bırakıyoruz.

