CANLI İstanbul'da polise kalleş saldırı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonlara müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni"nde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:
* Bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesi ile boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum."PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"* Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.
* Biz şehitleri ile yaşayan ve şehitlerinin de yaşadığına inan bir milletiz.
* Bugün Savunmada Tam Bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşeği daha geride bırakıyoruz.