CANLI 183 ülkeden katılım! Başkan Erdoğan: Sıfır Atık Forumu düşünceyi eylemlerle buluşturacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğinde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Sıfır Atık Forumu'na katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Forumda pek çok önemli başlık ele alındı.

* Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine kadar pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Sıfır Atık Forumu düşünceyi eylemlerle buluşturacaktır.

* 183 ülkeden katılım var. 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum çevre diplomasisinde Türkiye'nin ulaştığı düzeyi göstermekte.

* İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur.

* Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim her çağda değişime uğramıştır. Asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilmesidir.

* Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı tahrip edici etkilerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken diğer tarafı açlık yoksulluk içinde hastalıklarla mücadele ediyor.

* Kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı'na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur.