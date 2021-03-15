CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

15 Mart 2021 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIRBAŞLARI;

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımızın 6. Olağan Büyük Kongremizin ülkemiz, partimiz, bilhassa siz gençler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçtiğimiz dönemde Gençlik Kolları Başkanlığımızı yürüten Ahmet Büyükgümüş kardeşimize teşekkür ediyorum. 2023'e yürüyecek yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen birçok görevi başarıyla yürütüyor. Her alanda çalışmayla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz görev yapıyor. Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.



Gençlik kollarımızdaki üye sayısı diğer partilerde yok her yıl 750 bin üye katılıyor toplam sayı 11 buçuk milyonu aştı

AK Parti olarak çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınlarımızı ve gençlerimizi daima yanımızda bulduk

15 Temmuz gecesi meydanı hainlere bırakmayıp FETÖ'cüleri hüsrana uğratan sizlerdiniz

