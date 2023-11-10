Anıtkabir'de 10 Kasım töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Devlet erkanı mozole önünde saygı duruşunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, vefatınızın 85. sene-i devriyesinde bir kez daha zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyeti ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz.

Mazlumların umudu, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yükseltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özel, ilk defa Anıtkabir'i CHP lideri olarak ziyaret etti.