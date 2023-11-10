İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5625
  • EURO
    30,5032
  • ALTIN
    1796.7
  • BIST100
    7841.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anıtkabir'de 10 Kasım töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak
Güncel

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin yükselişine, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır.' dedi.

10 Kasım 2023 Cuma 08:53 - Güncelleme:
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacak
ABONE OL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Devlet erkanı mozole önünde saygı duruşunda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, vefatınızın 85. sene-i devriyesinde bir kez daha zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyeti ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz.

Mazlumların umudu, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yükseltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özel, ilk defa Anıtkabir'i CHP lideri olarak ziyaret etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.