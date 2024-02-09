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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Belediyelerimizin kaynaklarını hakkaniyetle dağıttık. İstanbul, Ankara harabe, İzmir zaten berbat. Şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştıracağız' dedi.

9 Şubat 2024 Cuma 16:15 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte adaylar;

Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan

Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Kaan Şahin

Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel

Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım

Elmalı Belediye Başkan Aday Durmuş Ali Gökçe

Finike Belediye Başkan Aday Cenk Şimşek (Cumhur İttifakı)

Gazipaşa Belediye Başkan Aday Mustafa Aksoy (Cumhur İttifakı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Milletten ilk onayı belediyelerdeki icatlarımızdan aldık.

* Belediyelerimizin kaynaklarını hakkaniyetle dağıttık.

* Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık.

* Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.

*AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız.

* Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır.

* CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.

* Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.

* Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. Hakan Tütüncü kardeşimiz şehrimize hizmete hazırdır.

* 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz.

  • Erdoğan Antalya Adayları
  • AK Parti
  • Seçim Toplantısı

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