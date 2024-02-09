CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte adaylar;

Akseki Belediye Başkan Adayı

Aksu Belediye Başkan Adayı

Alanya Belediye Başkan Adayı

Demre Belediye Başkan Adayı

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı

Elmalı Belediye Başkan Aday

Finike Belediye Başkan Aday

Gazipaşa Belediye Başkan Aday

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Milletten ilk onayı belediyelerdeki icatlarımızdan aldık.

* Belediyelerimizin kaynaklarını hakkaniyetle dağıttık.

* Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık.

* Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.

*AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız.

* Amacımız, özellikle muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hak ettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır.

* CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız.

* Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız.

* Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. Hakan Tütüncü kardeşimiz şehrimize hizmete hazırdır.

* 31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz.