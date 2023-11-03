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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı. 'Türk Devri' temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 08:57 - Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Tokayev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bulundu.

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