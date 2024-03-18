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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin Ankara'ya yaptığı hizmet yok

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki 'Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 5 yılda CHP yönetimiyle adete bir fetret devri yaşandı. CHP'nin Ankara'ya yaptığı hizmet yok. Ankara fetret devrinden kurtulacak.' dedi.

18 Mart 2024 Pazartesi 16:37 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören'de 'Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Şehrimize yeni bir sembol daha kazandırıyoruz. Kulemiz, aslında başlı başına bir azim abidesidir. Kulenin en üstündeki Selçuklu yıldızı Ankara mührüdür.

* Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Ankara'nın en büyük binası sıfatıyla 197 metreden Ankaramızı selamlayacak.

* Ankara'yı Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum.

* Turgut Altınok Başkentin en sorunlu ilçelerinden biri en gözde yerleşim yeri haline getirmiştir. Bu üretkenliğini 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacaktır.

* (Mansur Yavaş) Bu beyefendi geldiğinden beri yollarda ne asfalt ne başka bir şey, hiçbir şey yok. Havalimanından şehir merkezine kadar ne yapılıyorsa biz yapıyoruz. Metro desen o da yok.

* CHP'nin fetret devrinden Ankara'yı kurtarmaya var mıyız? Bunların verecek hizmeti yok. Bu beyefendi geldi geleli yollarda hiçbir şey yok.

* Ankara böyle, İstanbul böyle, İzmir böyle nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet.

* Biz, eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı, tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız.

* 31 Mart çok önemli. Ankara'da da İstanbul'da da İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edeceğiz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Keçiören
  • Atatürk Cumhuriyet Kulesi

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