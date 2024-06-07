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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğiz

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Aile konusu bizim için hayati öneme sahiptir. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. El ele vererek bu belanın önüne geçeceğimize inanıyorum.' dedi.

7 Haziran 2024 Cuma 15:45 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* 21 yıl önce aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda, dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze bugüne kadar sadık kaldık.

* Eğitime yapılan her yatırım yarınlar için yatırımdır. Çocuklarımıza daha iyi eğitim verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.

* 2003 yılından bugüne kadar toplam 372 bin 995 adet yeni derslik yapımını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk.

* Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan hükümetiyiz. İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

* Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak.

* Yeni atayacağımız 20 bin yeni öğretmenle eğitim ordumuzu güçlendireceğiz. Öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'e çıkardık.

* Aile konusu son günlerde altını çizdiğim üzere bizim için hayati öneme sahip. Çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında cinsiyetsizleştirme projeleri var. Küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

* Aile konusu bizim için hayati öneme sahiptir. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. El ele vererek bu belanın önüne geçeceğimize inanıyorum.

* ünya değişirken Türkiye nasıl aynı kalmıyorsa bütün unsurlarıyla eğitim sistemimizin de yerinde aynı kalması beklenemez.

* Eğitimin ömür boyu devam eden, canlı ve dinamik bir süreç olduğunu gayet iyi biliyoruz. Burada mühim olan yenilenme ile birlikte köklerden kopmamaktır.

* Öğrencilerimizin camiye devam edilmesi veya davet edilmesi, bakıyorsunuz birilerini rahatsız etti. Burada kimseyi zorlama yok, icar etme yok, ayıplamak yok, sadece gönüllülük esasına göre davet var.

* Televizyon kanallarında imam hatip okullarımızın kötülendiği yıllar geride kaldı. 28 Şubat artıklarına asla boyun eğmedik eğmeyeceğiz.

  • Türkiye Maarif Modeli
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