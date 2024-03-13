CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasi ve kalkınma devrimiyle sinsi oyunu bozduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sevgili Şırnaklılar, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

* Bu şehri biz Allah için seviyoruz. Yaşadığı acıları ve sevinçleri türküleriyle destana dönüştüren Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz.

* Biz kendi evlerimizde oruçlarımızı tutarken, yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. İftarını açacak bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun.

* Çoğu yalan yanlış haberlerle milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı eleştirdiklerinin yerine daha iyisi koymak değildir. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmektir.

* Bizim bu ülke için büyük hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı ile ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz.

* Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her bir karışına terimizi akıttık. Ülkenin her bireyinin hayatına olumlu yönde dokunduk.

* Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştırlar.

* Millet yakaladığı her fırsatta tercihini milli iradenin güçlenmesine yana yaparak kazanımlarını adım adım ileriye taşıdı.

* Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoru ile etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz.

* Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler, şimdi bizim pazarımız haline dönüştür. Yani oyunu tersine çevirdik.

* Türkiye'nin önü de ufku da açıktır. Türkiye Yüzyılının doğuşuna kimse engel olamaz. Artık sadece daha kararlı değil daha güçlüyüz.

* Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı görenler, şimdi pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik.

* Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri şehirlerimize yaptığımız yatırımlardır. Biz bu anlayışla Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık.

* Geri kalmışlık, sadece bu bölgenin değil küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının, ülkedeki her şehrin kaderi yapılmak istendi.

* Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar.

* Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle bu sinsi oyunu bozduk.

* Güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz.

* Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz.

* Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız, hedef 100 bin varil. Buralar uçacak.

* Kato ve Faraşin Yaylası petrol arama alanları arasına girdi. Şırnak'ı madenleri, jeotermali, güneşi, rüzgarıyla enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.