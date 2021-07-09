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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşılamada 58 milyonu aşmış durumdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız' ifadelerini kullandı.

9 Temmuz 2021 Cuma 13:49 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 13:57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var

Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız

Diyarbakır'da aşılamanın süratle olacağına inanıyorum. Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz

(Bayram tatili süresi) Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım

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