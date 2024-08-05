CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Değerli fikirleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. İnsan ve hak hürriyetlerinde son 22 yılda devrimlere imza atmış bir parti olarak başarılarla dolu partimize katkılar yapacağına inanıyorum.

* Çevremizde vuku bulan gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde güç boşluğu, ahlak ve vicdan kaybı var.

* Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir.

* İsrail, Gazzelileri sadece bombalarla, sadece kurşunlarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak da katlediyor. Giderek zalimleşen, şımaran bir haydut devlet 300 gündür barbarlığın her türlüsünü sergiliyor.