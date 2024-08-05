İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2024 Pazartesi / 30 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,349
  • EURO
    36,5745
  • ALTIN
    2560.41
  • BIST100
    9913.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor
Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor

AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Çevremizde vuku bulan gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde güç boşluğu ahlak ve vicdan kaybı var.' dedi.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Değerli fikirleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. İnsan ve hak hürriyetlerinde son 22 yılda devrimlere imza atmış bir parti olarak başarılarla dolu partimize katkılar yapacağına inanıyorum.

* Çevremizde vuku bulan gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Dünya siyaseti en sert virajlarından birini dönüyor. Uluslararası sistemde güç boşluğu, ahlak ve vicdan kaybı var.

* Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir.

* İsrail, Gazzelileri sadece bombalarla, sadece kurşunlarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak da katlediyor. Giderek zalimleşen, şımaran bir haydut devlet 300 gündür barbarlığın her türlüsünü sergiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.