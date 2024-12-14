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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum 2025 yılı turizm başkenti seçildi

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gayretlerimiz neticesinde Erzurum, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla ve elbette dadaşıyla bu güzel şehir inşallah bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak.' dedi.

14 Aralık 2024 Cumartesi 15:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Rabbim Erzurumlu Taha evladımızla birlikte tüm şehitlerimizin ruhlarını şâd mekanlarını cennet eylesin.

* Bizim kongrelerimiz gördüğünüz gibi düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir.

* 31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

* Bugüne kadar size mahcup olmadık, Erzurum halkına olan teşekkür borcumuzu hep daha çok çalışarak, daha fazla hizmet ederek ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz.

* Erzurum bizim milli değerimizdir. Nene Hatun bizim milli değerimizdir, Erzurum'daki her sanat eseri, kültür eseri bizim milli değerimizdir.

* Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez. Gayretlerimiz neticesinde Erzurum, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi.

* Tarihiyle, tabiatıyla, kültürüyle, mutfağıyla ve elbette dadaşıyla bu güzel şehir inşallah bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak.

* Küresel sistem son 70-80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor.

* Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 70-80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya.

* Dik duracağız ama eğilmeyeceğiz. Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliği ile öne çıkıyor. Yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.

* Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı konjektüreldir yani gelip geçicidir. Türkiye Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir.

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