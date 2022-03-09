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#CANLI İsrail Devlet Başkanı Herzog Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Devlet Başkanı Herzog ile ortak basın toplantısında konuşuyor

9 Mart 2022 Çarşamba 18:53 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 18:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog) Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum

İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır

Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir.

  • cumhurbaşkanı Erdoğan
  • İsrail Devlet Başkanı Herzog
  • erdoğan

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