CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanı ayrıştırma zihniyeti bize ait değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü genel kurulumuzda görevini devredecek Saliha hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum.

* Görevi devralarak Canan hanımefendiye üstün başarılar niyaz ediyorum. Kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Batı'ya aittir.

* 18 aydır Gazze'de devam edem soykırım başta olmak üzere Batı değerleri denen kavramların boş olduğunu hepimize göstermiştir. Batı'nın zaten iyice zayıflamış olan ahlaki üstünlüğü yok olmuştur.

* Bizim medeniyetimizde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne de üstünlük yarışı söz konusu değildir. Üstünlüğün asla cinsiyette, ırkta değil ilimde takvada merhamette aranmasını emreder.



* Sorunlarımızı hiçbir zaman halının altına süpürmedik. Kimi zaman töre denilerek meşrulaştırılmak istenen hatalı uygulamalar yerine insani olanı ikame etmeye çalıştık.

* Önceleri TV, dergi gibi medya araçlarının sosyal medya araçlarının yıkıcı etkisi karşısında direnebilmek meşakkatliydi. Tahribat öyle büyük ki telafisi kolay olmuyor.

