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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanı ayrıştırma zihniyeti bize ait değil

KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir.' dedi.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2025 Cumartesi 14:44 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Bugünkü genel kurulumuzda görevini devredecek Saliha hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum.

* Görevi devralarak Canan hanımefendiye üstün başarılar niyaz ediyorum. Kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Batı'ya aittir.

* 18 aydır Gazze'de devam edem soykırım başta olmak üzere Batı değerleri denen kavramların boş olduğunu hepimize göstermiştir. Batı'nın zaten iyice zayıflamış olan ahlaki üstünlüğü yok olmuştur.

* Bizim medeniyetimizde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne de üstünlük yarışı söz konusu değildir. Üstünlüğün asla cinsiyette, ırkta değil ilimde takvada merhamette aranmasını emreder.

* Sorunlarımızı hiçbir zaman halının altına süpürmedik. Kimi zaman töre denilerek meşrulaştırılmak istenen hatalı uygulamalar yerine insani olanı ikame etmeye çalıştık.

* Önceleri TV, dergi gibi medya araçlarının sosyal medya araçlarının yıkıcı etkisi karşısında direnebilmek meşakkatliydi. Tahribat öyle büyük ki telafisi kolay olmuyor.

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