İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2024 Cuma / 28 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6942
  • EURO
    36,6606
  • ALTIN
    2969.18
  • BIST100
    9623.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık bir dönüm noktasındadır
Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık bir dönüm noktasındadır

TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Nereye baksak istikrarsızlık ve dram görüyoruz. İnsanlık, bir dönüm noktasındadır. Sadece önümüzdeki 5-10 yılı değil torunlarımızın da geleceğini etkileyecek mahiyette hadiseler yaşanmaktadır.' dedi.

29 Kasım 2024 Cuma 15:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Dünyanın geleceğine kayıtsız kalmayan siz değerli katılımcılarla forum vesilesiyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

* Hakikatin kıvılcımı fikirlerin çarpışmasından ortaya çıkar. Katılımcılarımızın da görüşleri ile forumun çağımızın sancılı meselelerine yeni, yenilikçi ve etkili çözüm yolları sunmasını temenni ediyorum.

* Dünyamızı tehdit eden konular konuşulacak. Gereken adımları değerlendireceğiz.

* Gazze'den Ukrayna'ya, Batı Afrika'dan Güney Asya'ya kadar pek çok coğrafyada süre gelen insani krizler her seferinde çok daha keskin bir şekilde mevcut dünya düzeninin kırılganlığını gözler önüne sermektedir.

* Nereye baksak istikrarsızlık ve dram görüyoruz. İnsanlık, bir dönüm noktasındadır. Sadece önümüzdeki 5-10 yılı değil torunlarımızın da geleceğini etkileyecek mahiyette hadiseler yaşanmaktadır.

* Layıkıyla değerlendirebilenler için her kriz yeni bir dönemin muştusu, yeni bir başlangıcın öncüsü olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir.

* 2. Dünya savaşının şartlarında değiliz. Dünya değişiyor öyleyse bu değişime yönelik ciddi bir değişiklik şart. Kabullenmezler biliyorum ama bu 5 daimi üyeden bir tanesinin 2 dudağının arasına 194 ülkenin kaderi terk edilemez.

* (Birleşmiş Milletler) Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye, 15 geçici üye... Olmaz. Bu şekilde bu dünya yönetilemez.

* Şu an bu Birleşmiş Milletler ile devam edebilir miyiz? Hayır. Tamamıyla bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekmektedir.

* İsrail hükûmetinin kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgede yaşayan herkesin güvenliğini tehlikeye atan saldırganlığı karşısında "bundan bize ne?" diyebilir miyiz? Barış varken hep birlikte barış içerisinde yaşamak varken Allah aşkına bu kan bu çatıma niye?

* Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız.

* Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız.

* Holokost utancı sebebiyle yol verilen bu insanlık faciasının sonu çıkmaz sokaktır, felakettir.

* İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.