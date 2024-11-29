CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık bir dönüm noktasındadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Dünyanın geleceğine kayıtsız kalmayan siz değerli katılımcılarla forum vesilesiyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

* Hakikatin kıvılcımı fikirlerin çarpışmasından ortaya çıkar. Katılımcılarımızın da görüşleri ile forumun çağımızın sancılı meselelerine yeni, yenilikçi ve etkili çözüm yolları sunmasını temenni ediyorum.

* Dünyamızı tehdit eden konular konuşulacak. Gereken adımları değerlendireceğiz.

* Gazze'den Ukrayna'ya, Batı Afrika'dan Güney Asya'ya kadar pek çok coğrafyada süre gelen insani krizler her seferinde çok daha keskin bir şekilde mevcut dünya düzeninin kırılganlığını gözler önüne sermektedir.

* Nereye baksak istikrarsızlık ve dram görüyoruz. İnsanlık, bir dönüm noktasındadır. Sadece önümüzdeki 5-10 yılı değil torunlarımızın da geleceğini etkileyecek mahiyette hadiseler yaşanmaktadır.

* Layıkıyla değerlendirebilenler için her kriz yeni bir dönemin muştusu, yeni bir başlangıcın öncüsü olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir.

* 2. Dünya savaşının şartlarında değiliz. Dünya değişiyor öyleyse bu değişime yönelik ciddi bir değişiklik şart. Kabullenmezler biliyorum ama bu 5 daimi üyeden bir tanesinin 2 dudağının arasına 194 ülkenin kaderi terk edilemez.

* (Birleşmiş Milletler) Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye, 15 geçici üye... Olmaz. Bu şekilde bu dünya yönetilemez.

* Şu an bu Birleşmiş Milletler ile devam edebilir miyiz? Hayır. Tamamıyla bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekmektedir.

* İsrail hükûmetinin kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgede yaşayan herkesin güvenliğini tehlikeye atan saldırganlığı karşısında "bundan bize ne?" diyebilir miyiz? Barış varken hep birlikte barış içerisinde yaşamak varken Allah aşkına bu kan bu çatıma niye?

* Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız.

* Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız.

* Holokost utancı sebebiyle yol verilen bu insanlık faciasının sonu çıkmaz sokaktır, felakettir.

* İsrail ile Lübnan arasında önceki gün sağlanan ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz.