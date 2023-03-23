CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;- Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik
- Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir.
-Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız