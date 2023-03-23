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Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, 'Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik.' dedi.

23 Mart 2023 Perşembe 19:40 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

- Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir.

-Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız

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