CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki Karacasu konteyner kentte düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

- Son terörist de ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımız sınırlarımızın içinde ve dışında devam edecektir.

-Türkiye'yi terörle dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız