CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

240'ı Türk vatandaşı 12'si de dost ve kardeş ülke vatandaşı olmak üzere toplam 452 öğrencimize diplomamızı vereceğiz. Havacılarımızla gurur duyuyoruz. Okulumuz mezunlarından 144 gencimiz pilot olarak görev yapıyor. Sizler de bugün itibariyle bu büyük aileye iştirak ederek gücümüze güç katıyorsunuz.

Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı.

Artık kendi insanlı ve insansız savaş uçaklarını geliştirip üretebilen bir ülke haline geldik. Radarından füzesine, yapay zekasından siber sistemlerine kadar her başlıkta tamamlanan devam eden ve yeniş başlanan projelerle her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz

Teknolojideki birikimleri dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dostlarımızın hak ve hakkaniyet mücadelesinde hep yanlarında olduk. Bu imkanlarımız sayesinde diplomasi ve insani ilişkilerde gelişme gösterdik.

Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu hayata geçirmeyi sürdürdükçe tüm insanlık, medeniyet güneşimizin şefkat ve adalet ışığından faydalanacaktır. İstiklali ve istikbali için canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Hazırlanan yeni projelerle her geçen gün daha ileriye gidiyoruz.