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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT günümüzde faşizan bir dayatmaya dönüşmüştür

Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gelinen noktada şunu çok net şekilde görebiliyoruz. LGBT'nin 'koçbaşı' olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir. İlk etapta 'kişisel tercih' denilerek meşrulaştırılmak istenen bu 'anomali', günümüzde faşizan bir dayatmaya dönüşmüştür. LGBT eleştirisi tıpkı Siyonizm'e yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır. Bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin Türkiye'nin tavrı bellidir.' dedi.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2025 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Aile Yılı Tanıtım Programı'mızın ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

* 25 Aralık'ta Aile bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek 2 önemli kurumu Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları kurulunu ihdas ettik. Bu yeni kurulumuz sağlıklı bir nüfus yapısı için stratejiler geliştirecek.

* Aile yılı içinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikalarıyla destekleyip, uzun vadede uygun zemine taşımak önceliklerimizden biridir.

* Aile; bizim en kadim, en köklü müesseslerimizden biridir. Anayasamızın 41. Maddesinde açıkça zikredildiği üzere aile toplumun temelidir. Aileyi beka meselesi olarak görüyoruz.

* Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu milli-manevi değerlerimizin muhafazasında biler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir.

* Gelinen noktada şunu çok net şekilde görebiliyoruz. LGBT'nin 'koçbaşı' olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir.

* İlk etapta 'kişisel tercih' denilerek meşrulaştırılmak istenen bu 'anomali', günümüzde faşizan bir dayatmaya dönüşmüştür. LGBT eleştirisi tıpkı Siyonizm'e yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır.

* Dijital platformlarda yer bulan yayınlar pek çok içerik kültür erozyonuna sebep oluyor.Bilinçli servis edilen içerikler LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor.

* Bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin Türkiye'nin tavrı bellidir. bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır.

* Büyük ve güçlü bir Türkiye iddiasını taşıyorsak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek istiyorsak, yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak şimdiden harekete geçmek zorundayız.

* Bütün bu verilerin, oranların ve istatistiklerin anlattığı şudur; üzülerek söylüyorum Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybetmektedir.

* Şahsi fikrim 'nüfus planlaması' kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın, bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim.

* Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir. 2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,38 iken, bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür.

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