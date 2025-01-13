CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT günümüzde faşizan bir dayatmaya dönüşmüştür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Aile Yılı Tanıtım Programı'mızın ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

* 25 Aralık'ta Aile bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek 2 önemli kurumu Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları kurulunu ihdas ettik. Bu yeni kurulumuz sağlıklı bir nüfus yapısı için stratejiler geliştirecek.

* Aile yılı içinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikalarıyla destekleyip, uzun vadede uygun zemine taşımak önceliklerimizden biridir.

* Aile; bizim en kadim, en köklü müesseslerimizden biridir. Anayasamızın 41. Maddesinde açıkça zikredildiği üzere aile toplumun temelidir. Aileyi beka meselesi olarak görüyoruz.

* Toplumun özünü, cevherini, çekirdeğini teşkil eden aile kurumu milli-manevi değerlerimizin muhafazasında biler için vazgeçilmez bir yere ve öneme sahiptir.

* Gelinen noktada şunu çok net şekilde görebiliyoruz. LGBT'nin 'koçbaşı' olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir.

* İlk etapta 'kişisel tercih' denilerek meşrulaştırılmak istenen bu 'anomali', günümüzde faşizan bir dayatmaya dönüşmüştür. LGBT eleştirisi tıpkı Siyonizm'e yönelik getirilen haklı eleştiriler gibi anında susturulmaktadır.

* Dijital platformlarda yer bulan yayınlar pek çok içerik kültür erozyonuna sebep oluyor.Bilinçli servis edilen içerikler LGBT'nin alan kazanmasına yol açıyor.

* Bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin Türkiye'nin tavrı bellidir. bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır.

* Büyük ve güçlü bir Türkiye iddiasını taşıyorsak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek istiyorsak, yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak şimdiden harekete geçmek zorundayız.

* Bütün bu verilerin, oranların ve istatistiklerin anlattığı şudur; üzülerek söylüyorum Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından kan kaybetmektedir.

* Şahsi fikrim 'nüfus planlaması' kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın, bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim.

* Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımız maalesef alarm vermektedir. 2001 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,38 iken, bugün bu rakam 1,51'e düşmüştür.