Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Aslında Malatya'ya 1 ay önce gelecektik ama nasip olmadı. Bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz.

* Malatya yine sandıkta destan yazdı. Sizler üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız.

* Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda %72 milletvekilliğinde %69 destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum.

* Bu defa da Türkiye Yüzyıl'ının inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz.

* Pusulasını şaşıranı, Kandil'le DEM'lenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affetmez.

* Malatya'da geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor.

* Yerinde dönüşüm için 32 bin 583 Malatyalı kardeşimiz başvurdu, hatta bunlardan 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar.

* (Deprem bölgesi) Amacımız, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki düzenlemeyi yapıyor.

* Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı? 6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

* Yıl sonuna kadar her ay 1520 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

* Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız.

* Savunma yatırımlarını deprem bölgesinde yoğunlaştıracak proje başlattık. Aselsan, Malatya'da Elektronik Bakım, Onarım ve Elektronik Kart Dizgi Tesisi kuruyor.

* Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.

* Türkiye diplomasisiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.