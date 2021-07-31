Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacakları tek tek saydı... ''Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir
Yanan ve hasar gören evlere kira yardımı yapılacak, tarım, hayvancılık ve sera hasarları karşılanacak
Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tamamlanacak
(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak
Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek
İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir
Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur
Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir
Su kesintisi olan mahalle sayısı 25'ten 15'e düşürülmüştür
Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır
Yanan ormanlar imara açılmayacak yanan her yer daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırılacaktır
Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir
Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir
Yangınların çoğu kontrol altında, şu an bölgede 13 uçak görev yapıyor
Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız
Orman teşkilatımızla ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel görev yapmaktadır
Uçak konusundaki sıkıntının temeli, Türk Hava Kurumu'nun filosunu yenileyememiş olmasıdır
Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık
Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır
Bu vatanı ateşe verecek kadar ihanet içine girenler varsa en ağır şekilde cezalandırmak boynumuzun borcu
Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır
Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır
Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden kabul edilir. Herkesi, şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum
Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz
Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum