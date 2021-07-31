Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılacakları tek tek saydı... ''Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz''

31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:24 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat'ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir



Yanan ve hasar gören evlere kira yardımı yapılacak, tarım, hayvancılık ve sera hasarları karşılanacak

Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tamamlanacak

(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak

Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek

İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecektir

Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur

Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir

Su kesintisi olan mahalle sayısı 25'ten 15'e düşürülmüştür

Anayasa'mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır

Yanan ormanlar imara açılmayacak yanan her yer daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırılacaktır

Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir

Bölgedeki yangınlarda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza tıbbi müdahaleler derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir

Yangınların çoğu kontrol altında, şu an bölgede 13 uçak görev yapıyor

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız

Orman teşkilatımızla ülke genelinde 4 bin 300 araç ve 21 binin üzerinde personel görev yapmaktadır

Uçak konusundaki sıkıntının temeli, Türk Hava Kurumu'nun filosunu yenileyememiş olmasıdır

Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık

Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır

Bu vatanı ateşe verecek kadar ihanet içine girenler varsa en ağır şekilde cezalandırmak boynumuzun borcu

Bilhassa insansız hava araçları, yangınların hızla tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması konusunda bize büyük imkanlar sağlamıştır

Yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasına ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır

Orman teşkilatımız dünyanın en iyilerinden kabul edilir. Herkesi, şehitler verme pahasına ormanlarımızı koruyan bu teşkilatın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum

Uluslararası kuruluşların değerlendirmelerine göre bölgemizde yangınlara en hızlı ve etkin müdahaleyi yapan ve en az zarar gören ülkeler arasında ilk sırada yer alıyoruz

Tüm vatandaşlarımızı, ormanlarımızın korunması, tedbirsiz ateş yakılmaması, yakılan ateşlerin tamamen söndürülmesi hususunda dikkatli olmaya devam ediyorum