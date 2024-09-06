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Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz

'Eğitim Öğretim yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz.' dedi.

6 Eylül 2024 Cuma 14:50 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Eğitim Öğretim yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi"nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yüreklerinde okul heyecanı taşıyan tüm yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor Rabbimden hepsine üstün başarılar niyaz ediyorum.

* Rabbim tüm öğretmenlerimizin yardımcısı olsun, yollarını açık etsin.

* Şehit öğretmenlerimizi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi rahmetle anıyoruz.

* Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür.

* 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1,2 milyona yükseldi.

* "Özel eğitim ihtiyacı olan 1 milyon 200 bin öğrencimizin evlerinde, hastanelerde, okullarda eğitime erişimlerini sağlıyoruz.

* 12 bin 350 okulumuzu yüksek hızlı ve güvenlikli fiber internet erişimine kavuşturduk.

* OECD ülkeleri arasında eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer alıyoruz.

* Neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta olan dünyadaki ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Okullarımızın fiziki altyapılarını geliştirirken sınıflarımızı en yeni teknolojik imkanlarla donattık.

* Sosyal medyadaki oyun platformları gençleri zehirliyor. Sapkın akımları özendiriyorlar.

* Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz.

* Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor.

* Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmayı amaçlayan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir.

* Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor.

* Oyun platformları şiddeti teşvik etmenin yanında aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor.

* Bilgisayar oyunları yüzünden öfke nöbeti geçiren evlatlarımız var. Gününü ekran başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var.

* Teknolojinin bize hükmetmesine çocuklarımızı esir almasına izin verirsek ne kendimize ne de evlatlarımıza iyilik yapmış oluruz. Teknoloji insana hükmetmeye başlarsa işler çığırından çıkar.

* Teknolojiyi üreten, geliştiren ve bilinçli kullanan ama onun esiri olmayan nesle biz TEKNOFEST kuşağı diyoruz.

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