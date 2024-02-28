CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sizlerden, Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için sizlerde destek istiyoruz.

* Sen Anadolu'nun beyler beyisin Kütahya, bugün de milli iradeye olan bağlılığınla Türkiye'nin beyler beyliğini hak ediyorsun.

* Şimdi de sizlerden Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Hanımlar, en çok da sizden destek istiyoruz. Kale içeriden fethedilir. Kadının üstesinden gelebileceği hiçbir zorluk tanımıyoruz.

* Sırtını terör örgütlerine yaslayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şimdi belediyede iktidar hülyalarına dalanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız?

* Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama değişiyor. Milletimiz kapalı kaplılar ardında çevrilen dolapları çok iyi görüyor.

* Yaptıkları kirli ittifakları takip ediyoruz. Milletimiz kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları görüyor.

* Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.