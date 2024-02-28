CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* Sizlerden, Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için sizlerde destek istiyoruz.
* Sen Anadolu'nun beyler beyisin Kütahya, bugün de milli iradeye olan bağlılığınla Türkiye'nin beyler beyliğini hak ediyorsun.
* Şimdi de sizlerden Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Hanımlar, en çok da sizden destek istiyoruz. Kale içeriden fethedilir. Kadının üstesinden gelebileceği hiçbir zorluk tanımıyoruz.
* Sırtını terör örgütlerine yaslayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şimdi belediyede iktidar hülyalarına dalanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız?
* Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama değişiyor. Milletimiz kapalı kaplılar ardında çevrilen dolapları çok iyi görüyor.
* Yaptıkları kirli ittifakları takip ediyoruz. Milletimiz kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları görüyor.
* Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.