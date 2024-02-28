İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2024 Çarşamba / 19 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,186
  • EURO
    33,7662
  • ALTIN
    2032.72
  • BIST100
    9229.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız
Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız

Kütahya Mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.' dedi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sizlerden, Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için sizlerde destek istiyoruz.

* Sen Anadolu'nun beyler beyisin Kütahya, bugün de milli iradeye olan bağlılığınla Türkiye'nin beyler beyliğini hak ediyorsun.

* Şimdi de sizlerden Türkiye Yüzyılı belediyeciliği için, gerçek belediyecilik için destek istiyoruz. Hanımlar, en çok da sizden destek istiyoruz. Kale içeriden fethedilir. Kadının üstesinden gelebileceği hiçbir zorluk tanımıyoruz.

* Sırtını terör örgütlerine yaslayanlara en güzel dersi sandıkta verdi. Şimdi belediyede iktidar hülyalarına dalanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız?

* Şehirlerimizin bir kısmında yapılan kirli ittifakları hep birlikte takip ediyoruz. Kiminde listeler geç veriliyor, aday isimleri sabahtan akşama değişiyor. Milletimiz kapalı kaplılar ardında çevrilen dolapları çok iyi görüyor.

* Yaptıkları kirli ittifakları takip ediyoruz. Milletimiz kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları görüyor.

* Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.