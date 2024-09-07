CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ve Suriye ile attığımız adımlar dayanışma hattı içindir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bir İmam Hatip mezunu olarak 21. İmam Hatipliler Kurultay'ı vesilesiyle İmam Hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim.

* Milletimize hizmet etmenin gurur ve şerefini üzerimizde taşıyoruz. Her alanda ülkemize ilkleri yaşattık. Kırılmaz denen rekorları kırdık. Türkiye'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdik.

* 22 yılda ülkemiz için çok eserler vücuda getirdik, çok hizmetler ürettik. Yollar, köprüler, hastaneler, konutla, şehirler, okullar inşa ettik. Ekonomide, savunmada, ticarette ülkemizi kat be kat büyüttük.

* Bana 'Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek bir eseri söyle' deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap, imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır.

* Biz İstiklal Marşımızın o muhteşem ruhunu yaşattık. İstiklal Marşını kendimize adete bir Kur'an tefsiri yaptık.

* Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında ama şuna dikkat edin en çok da imana saldırıyorlar, en çok da inanç değerlerimize saldırıyorlar.

* Medya ve sosyal medya. İşte bu kötü emeli olan, imanımıza ve vatanımıza kasteden ellerde birer silaha, birer işgal silahına dönüşmüştür.

* Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş gibi görünen bütün o içerikler, sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır.

* (İsrail) Dün gencecik bir evladımızı, Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Bugüne kadar 17 bini çocuk, 40 bin masum sivili öldürdüler.

* Hamas, sadece Gazze'yi değil İslam topraklarını, Türkiye'yi savunuyor. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak bizim için İslami bir vazifedir.

* İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak, bizim için İslami, imani bir vazifedir, vatani bir meseledir. Tabii ki milli bir meseledir.