CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri programında konuşuyor

26 Aralık 2021 Pazar 21:00 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 21:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star Gazetesi tarafından 8.'si düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Ülkemizin ilim, sanat, ve kültür hayatına yön veren siz kıymetli dostlarımla 2 yıllık bir hasretin ardından tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Geçen sene salgın şartları sebebiyle Necip Fazıl Ödüllerini kazananları açıklamış fakat ödüllerini verememiştik. 8 yıllık süre zarfında ülkemizin kültür, sanat ilim hayatına önemli katkılar yapan pek çok saygın isme ödül verdik. Alim, sanatçı, şair ve münevverlerin hayattayken kıymetlerinin bilinmesini ödül verilenlere baktığımızda daha iyi anlıyoruz. 2014, ve 2017 yılında ödül takdim ettiğimiz 2 gönül insanını maalesef uğurladık. Nuri Pakdil ve Prof. Dr. Teoman Duralı, arkalarında bıraktıkları eserler dolayısıyla onların alem defterlerinin kapanmadığına inanıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin.

'DİMDİK AYAKTA YOLUNA DEVAM EDENLERDENDİ'



Bu ülkenin ufkunu genişleten üstat Necip Fazıl'ı da rahmetle anıyoruz. Üstadın izini süren güçlü bir düşünce ve edebiyat damarının bugünde ülkemizde ruhları temizlediğini görüyoruz. Üstat korkmadı, korkutulamadı. Çünkü o dava insanıydı. Verdiği cevap çok asildi. 'Siz burada hancı ben de bu dava da yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım' diyordu. Üstat bu en basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutmamızın timsalidir.



Bu süreç içerisinde üstadın değerli evlatlarından Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. İlim ve fikir yoksunu bu yoksunları ilk günden itibaren ödülleri dillerine dolamalarının sebebi budur. Yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sadece AKM'nin inşa sürecinde sergilenen rezillikler bu zihniyetin gerçek yüzünün görülmesini sağlamıştır.