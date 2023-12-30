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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl Ödülleri'yle Türkiye'nin değerlerine sahip çıkıyoruz

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin bu yıl onuncu kez düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '(Necip Fazıl Ödülleri) Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz.'

30 Aralık 2023 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin bu yıl onuncu kez düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Büyük şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i bir kez daha yad ediyorum. Necip Fazıl, Büyük Doğu davası için fikir çilesi çeken, edebiyatın her alanında eserler veren yiğit bir münevverdi. Kaleme aldığı eserleriyle, zor zamanlarda verdiği mücadelesiyle, ömrü boyunca dik duruşuyla merhum Üstadımız, deha derecesinde bir inşa ve ibda kudretine sahip, mümtaz bir şahsiyettir. İki ay önce ebediyete yolcu ettiğimiz üstadımızın emaneti Mehmet Kısakürek'i de buradan rahmetle anıyorum. Son olarak Haziran ayında 40 yıl 40 eser Etkinliği'nde bir araya gelmiştik. Mevla mekanını cennet eylesin. İlim, edebiyat, kültür ve sanat alanlarında ekol haline gelmiş değerlerimizin vefatları, geride doldurulması çok güç boşluklar bırakıyor.

Yeni yetişen gençlerimizin, üstatlarından devraldığı emaneti, hakkıyla taşıyıp daha da yücelterek kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum. Necip Fazıl Ödülleri ilk gündeme geldiğinde Star Gazetesi'nden ödül programının geliştirilerek mutlaka devam etmesini istedim. TürkMedya gurubumuz, ödüllerin kurumsallaşmasını sağlayarak gerçekten başarılı bir sınav verdi. Kendilerini bizi mahcup etmedikleri, hem de bize mahcup olmadıkları için gönülden tebrik ediyorum. Star gazetesiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ayrıca jüri iyilerine teşekkür ediyorum. 10 ayrı kategoride ödülleri tevcih edeceğiz. Fatih'in emaneti Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirler en çok kendisi bir Ayasofya aşığı olan Üstad'a ağır geliyordu. Üstad'ın mücadelesi, Türk Milleti'ni ruh köküyle yeniden buluşturmaktı.

Üstad, gerçekleştirmek için bütün ömrünü vakfettiği ideallerini, genç kuşakların gerçeğe dönüştürebileceğine inanıyordu. Üstat, defalarca hapse girdi, birçok haksızlığa maruz kaldı ancak inandığı yoldan asla geri adım atmadı. Vefatından 37 yıl sonra, Üstad'ın en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. Allah'a hamdolsun, 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk."

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