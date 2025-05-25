CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bugün AK Parti İstanbul teşkilatının neferleri, şehrimizin dört bir yanındaki emektarlarıyla beraberiz. Öncelikle kalplerimizi bu güzel atmosferde buluşturan il başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum.

Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset sahnesinde olan bir hareketiz. Öncesinde de yıllarca mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik

"BİZ İLK GÜNDEN İTİBAREN VEFAYI ÖNCELEDİK"

Gerek siyasi hayatımız boyunca gerekse AK Parti çatısı altında rahmetli Mehmet Akif İnan'ın şu sözünü rehber edindik: "Bizim giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri." İlk günden itibaren vefayı önceledik, vefakar olduk, kadirşinas bir hareket olarak bu günlere kadar geldik.

AK Parti İstanbul teşkilatlarında görev almış karşılığını sadece Hak'tan bekleyerek İstanbul halkı için çalışmış tüm kardeşlerimi şükranla yad ediyorum. Bu dava için taş üstüne taş koymuş her bir yol arkadaşımız her zaman minnetle anacağız.

Vefayı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz, asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz.