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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

25 Mayıs 2025 Pazar 15:02 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Mahallesiyle İstanbul Programı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bugün AK Parti İstanbul teşkilatının neferleri, şehrimizin dört bir yanındaki emektarlarıyla beraberiz. Öncelikle kalplerimizi bu güzel atmosferde buluşturan il başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum.

DAVAMIZ İÇİN TER DÖKTÜK, BEDEL ÖDEDİK

Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset sahnesinde olan bir hareketiz. Öncesinde de yıllarca mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik

"BİZ İLK GÜNDEN İTİBAREN VEFAYI ÖNCELEDİK"

Gerek siyasi hayatımız boyunca gerekse AK Parti çatısı altında rahmetli Mehmet Akif İnan'ın şu sözünü rehber edindik: "Bizim giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri." İlk günden itibaren vefayı önceledik, vefakar olduk, kadirşinas bir hareket olarak bu günlere kadar geldik.

"İSTANBUL HALKI İÇİN ÇALIŞMIŞ TÜM KARDEŞLERİMİ ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM"

AK Parti İstanbul teşkilatlarında görev almış karşılığını sadece Hak'tan bekleyerek İstanbul halkı için çalışmış tüm kardeşlerimi şükranla yad ediyorum. Bu dava için taş üstüne taş koymuş her bir yol arkadaşımız her zaman minnetle anacağız.

"SANDIĞA KADAR DEĞİL, KADER ARKADAŞLIĞI YAPAN BİR KADROYUZ"

Vefayı, kardeşlik ve yoldaşlık hukukunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz, asla ve asla geri plana itmeyeceğiz. Biz sandığa kadar değil, son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz.

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