CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla yürümedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Şahsıma verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz mücadelede yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek netlikte gösterdi.

* Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla yürümedik. İstismar politikası yapanlar aramıza giremeyecek.

* Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik.

* Biz, bizimle bir olan, diri olan, kardeş olanlarla yürüdük. Bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, kifayetsiz muhteristir. Ordu hokkabazlıklara değil esere ihtiyacı var.

* Bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. bizim onlarla işimiz yok. bizim cumhur ittifakımız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Aday olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne şehirlerine hayır gelir.

* Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir.

*Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok.

* Bizim siyasetimiz eser siyasetidir. Bizim CHP gibi ne tek parti utancı var ne de yalan üzerine kurulu siyaset utancı var. Hasret gidermek, vatandaşın desteğini istemek için her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz.

* Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse yok. Kara kaşımıza kara gözümüze millet bizi sandıktan çıkarmıyor değil mi? sadece bu kadar da değil bizimle vizyonda programda projede yarışacak rakip tanımıyoruz. Karşımıza çıkanların bir kısmınınım kendilerine bile hayrı yok.

* Yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Partili büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğunda Ordu'nun kılına zarar gelmez.

* Kafalarında dolaştırdıkları 40 tilki ile önümüze çıkanların sonu hayırlı durakta bitmedi. Varsın onlar tilkilerin kuyruklarını birbirine bağlamakla uğraşsınlar biz ülkemiz için yaptıklarımızı e yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz.

* Ordu'ya 57 sağlık tesisi kazandırdık. Şehir hastanemizin inşası devam ediyor. Yüzde 93'ü bitti. TOKİ vasıtası ile 4 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 5 millet bahçesi projemizden Gürgentepe'yi tamamladık.