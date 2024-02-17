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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: CHP adayları millete değil yapay zekaya soruyor

Rize'de düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'CHP adayları millete değil yapay zekaya soruyor' dedi.

17 Şubat 2024 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi, ana yurdum Rize'yi, yoldaşlığını, kardeşliğini daima yanımızda hissettiğim Rize'yi bir kez daha selamlıyorum.

* Karşımda Karadeniz misali kabına sığmayan bendini yıkmaya hazır bir Rize görüyorum. Şu muhteşem güzelliği anlatmaya kelimeler yetmez.

* Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz. Birileri bizim ezelden ebede ulaşan kardeşliğimizi anlamıyor.

* Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik.

* Tüm Türkiye için samimiyetle çalıştık. Başarı hikayemizi 85 milyon vatandaşımızla yazdık.

* Seçime kadar kapı kapı dolaşacağız. Milletimiz destek verdikçe yolumuza bu çizgide devam edeceğiz.

* 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüyle doğrudan istiklalimize kast ettiler.

* Her alanda Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gereken ülkemizi, yıllarca ikinci lige mahkum ettiler. Türkiye ne zaman belini doğrultmaya çalışsa birileri hemen devreye girerek buna fırsat vermedi.

* Ülkemizi bu cendereden kurtaran biz olduk. Teröristler bizimle baş edemediler. Bunları Gabar'a gömdük. Bunları Cudi'ye gömdük. Bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik. Sınır ötesinde de aynen devam ediyoruz.

* 85 milyon olarak hepimiz beraberiz ve kardeşiz ama bizi köken üzerinden bölmek istediler.

* Geçmişte Türkiye ne zaman ayağa kalkmaya çalışsa birileri devreye girerek fırsat vermedi.

* Bugün insansız hava araçlarında dünyanın ilk üç ülkesinden biriyiz, artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz.

* İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek"

* CHP'de hiçbir köklü değişim yaşanmadı. CHP'ye her gelen bir öncekini mumla arattı.

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