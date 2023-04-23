CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kestiler:

- İnşallah 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal'i gönderiyor musunuz? Onun buradaki uzantılarına gereğini yapıyor musunuz? Cumhur İttifakı'na, Sakarya'da iş başında, güvenle yola devam diyor musunuz?

- (Necip Fazıl Kısakürek) Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.

- 14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Sakarya'nın evladı Sait Faik "Bir insanı sevmekle başlar her şey" diyor. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. 21 sene değil 40 yıldır dik durduk, dikleşmedik ve bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

- Birileri deprem bölgesine turist olarak gitti. Biz oraya turist olarak değil, iş yapmaya gittik.

- Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor.

- 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldıracağız. Ülkemizin tamamını depreme hazırlamak için kapsamlı kentsel dönüşün projeleri yürütüyoruz.

- Her yıl 300 bin konutu bu şekilde dönüştürerek 5 yıl içinde İstanbul'daki riskli yapıların tümünü yenilemeyi hedefliyoruz.



- Bu adam (Kılıçdaroğlu), parlamento odasında niçin PKK'nın uzantılarıyla görüşüyor? Niçin genel merkezinde görüşemiyor? Acaba o kapalı kapılar arkasında ne görüştü, ne yaptı. Açıkla. Açıklayamaz.

- Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış, teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir.

- TCG Anadolu'ya 'maket gemi' diyen bu 7'li masanın mensuplarına, en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi.

- 1 hafta, 10 gün de TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. Şöyle 1 hafta, 10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var.

- (TCG Anadolu) Onun iki katı büyüklüğünde uçak gemisi de yapacağız ve böylece mavi denizlerde uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.

- (PKK/PYD) Cudi'de bunları gömdük mü? Gabar'da bunları gömdük mü? Tendürek'de bunları gömdük mü? Besler Deresinde bunları gömdük mü? Bilin ki biz olursak, bu teröristleri bu mağaralarda gömmeye devam edeceğiz.

- Ev kadınlarımızın emekliliğine, priminin 3'te birini ödeyerek destek vereceğiz.

- Her haneden en az bir kişinin işe girmesini temin ederek, gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracağız.

- Afete hazırlık çalışmalarının yanında diğer alanlarda da ülkemizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak adımlar atıyoruz.

- Norveç, doğal gazının, petrolünün belli oranını, yüzde 25 gibi, rezerv olarak kullanır ve gençliğine tahsis ederdi. Benzerini inşallah ülkemizde yapacağız.