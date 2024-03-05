CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Mitinginde vatandaşlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ın Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir alanda insanımızın, dünyanın herhangi bir yerinde mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız.

* Ülkemizinim kesintisiz büyütüyor ve insanımızın özgüvenini artırıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır.