CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Mitinginde vatandaşlara hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ın Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir alanda insanımızın, dünyanın herhangi bir yerinde mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız.
* Ülkemizinim kesintisiz büyütüyor ve insanımızın özgüvenini artırıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır.