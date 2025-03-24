CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Beştepe'deki Kabine Toplantısı sona erdi. 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Son güne kadar dayanışma, paylaşma, kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerifin manasına uygun bir şekilde idrak etmeye çalışacağız.

Ülkemiz içinde bir taraftan belediyelerimiz bir taraftan sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor halini hatırını soruyoruz. Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanların imdadına koşuyoruz. Onlara kol kanat germeyi azimle sürdürüyoruz.

TÜRKİYE'SİZ AVRUPA GÜVENLİĞİ OLAMAZ

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin olmayacağını göstermiştir. Avrupa'nın ülkemize olan ihtiyacı açıkça ikrar edilmeye başlandı. Türkiye ile münasebetlerinin önemini idrak ediyorlar. Küresel ölçekte meydana gelen hızlı ve ani değişiklikler daha fazla diyaloğa ve kurumsal iletişime ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyor.

Barışın kaybedeni olmayacağını her platformda vurguluyoruz.

Bölgemizin bir an önce istikrarsızlık ve çatışma anaforundan çıkması için çalışıyoruz.

Gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitler Çanakkale'de koyun koyuna yatmaktadır. Çanakkale ruhu hem millet olarak hem de kardeşlerimizle bizi birbirimize bağlayan yüksek bir şuurdur. İnşallah bu şuuru yaşatmaya yüceltmeye devam edeceğiz.

Faşizan dil millet karşısında zaman kaybetmiştir. Onlar ne yaparsa yapsın biz milletimizi terör musibetinden kurtarmaya kararlıyız. Biz 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Biz yıldızı en çok parlayan ülkelerinden birini 'Türkiye'yi yönetiyoruz. Kardeşliğin evrensel dilini yüceltmekten geri durmayacağız.