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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Uluslararası İyilik Ödülleri'' programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Uluslararası İyilik Ödülleri' programında açıklamalarda bulunuyor

22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Diyanet Vakfı'mız 49 yıldır dünyaya iyilik tohumu serpiyor.

Şefkat ve sevgi medeniyetinin mensubuyuz.

Komşusu açken tok yatanlardan olamayız.

Yurt içindeki Türkiye Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi büyüyor. Yurt içindeki 1003 şubesindeki eğitim ve yardım faaliyetleri ile vakfımız ile gurur duyuyoruz. Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir.

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