CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılan işe takoz koymak CHP'nin milli sporudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

"Bu önemli eserin İstanbulumuzun yanında tüm bölgemize, tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Sabiha Gökçen (Havalimanı), İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3'üncü havalimanıdır. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı 1987 yılında Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyonla hayata geçirilmiştir. Projenin amacı başta savunma ve havacılık sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanında güçlü altyapının oluşturulmasıydı. Sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi. Çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, iş ve turizmdeki gelişim açısından kritik roller üstleniyor. Havalimanının artan yolcu ve hava trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. 2009 yılında yap işlet devret modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. Teknopark İstanbul bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuşla yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. Yolcu trafiğinin en çok olduğum 3. havalimanıdır. Yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. İhtiyaç duyulan ikinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldık.

Çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pist ve işlerini tamamladık. Havalimanımızın trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistin uzunluğu 3540 metredir. 3520 metre, 3000 metre ve 2400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu vardır. Toplam 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apronu vardır. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir."