CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere promosyon müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* Öncelikle Kayseri'yle birlikte tüm milletimizin Nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum.
* Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimle iftihar ediyorum.
*Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.
* Mayıs seçimleri, fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya, millete ötekileştirmeye hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi.
* Kayseri'den aldığımız ilhamla her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttük.
* Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttük, amacımız önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmak.
* Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız.
* Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.
* (İstanbul'daki para sayma görüntüleri)İzahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar.
* Muhalefet tarafında değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor.* Biz muhalefetin köklü değişimlerle kendini yenileyerek ülkemiz adına umut verici yeni bir dönemin kapılarının aralanmasını temenni ediyoruz. Bunun için 31 Mart'taki dersi sağlam tutmak gerekir.
* Kayserili çiftçilerimize 44 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Kayseri'yi ülkemiz savunma sanayinin önde gelen merkezlerinden birisi haline getirdik.