CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere promosyon müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Öncelikle Kayseri'yle birlikte tüm milletimizin Nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum.

* Konumuyla, önemiyle, ürettiği değerlerle, yetiştirdiği büyüklerle dünyada eşi bulunmayan Kayseri ve Kayserili kardeşlerimle iftihar ediyorum.

*Kayseri 14-28 Mayıs seçimlerinde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum.

* Mayıs seçimleri, fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya, millete ötekileştirmeye hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi.

* Kayseri'den aldığımız ilhamla her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttük.

* Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyüttük, amacımız önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmak.

* Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini, yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız.

* Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.

* (İstanbul'daki para sayma görüntüleri)İzahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar.

* Muhalefet tarafında değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor.

* Biz muhalefetin köklü değişimlerle kendini yenileyerek ülkemiz adına umut verici yeni bir dönemin kapılarının aralanmasını temenni ediyoruz. Bunun için 31 Mart'taki dersi sağlam tutmak gerekir.

* Kayserili çiftçilerimize 44 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Kayseri'yi ülkemiz savunma sanayinin önde gelen merkezlerinden birisi haline getirdik.