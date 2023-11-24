CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi: Bakanlarımıza gerekli talimatı verdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Öğretmenler Günü Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

" Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden alçakça kopartılan Şehit Aybüke öğretmenin hayatını, umutlarını, mücadelesini sinemaya taşıyan bu özel filmi tüm gençlerimizin izlemesini tavsiye ediyorum.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE MÜJDESİ

Emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması, içimize sinmeyen, hakkaniyetli olmayan bir durumdu. Bakanlarımıza gerekli düzenleme talimatını verdim. Çiftçi ve esnafa hayırlı uğurlu olsun. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun eğitim öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Hükümetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde 'aslan' payını daima eğitim öğretime ayırdık. 2002 yılında toplam eğitim öğretim bütçemiz 10,3 milyar lirayken bugün ne oldu biliyor musunuz? Bugün bu miktar 652 milyar liraya çıkmıştır. Benim öğrencilik yılımda bizim sınıflardaki öğrenci sayısı 75'ti. Hele hele Anadolu'da bu rakam 100'lere ulaşıyordu. Şimdi biz bunu 30-25, bazı yerlerde 15'e düşürdük çünkü kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız. Katsayı adaletsizliğini kaldırarak, meslek liselerinin önünü açarak, imam hatip okullarının kapısına vurulan zincirleri kırarak, kılık kıyafetle ilgili yasaklara son vererek eğitimde çok kapsamlı bir demokratik dönüşüme imza attık. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik."