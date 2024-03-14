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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Bunları bir araya toplayın geriye kalan hep sıfır olur

Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeliye ne millete faydası dokunur.' dedi.

14 Mart 2024 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yapacağına inanıyorum.

* Şu anda alanda 40 bin kişi var. Bu 40 bin kişiyle beraber 31 Mart'a yürüyor muyuz?

* Biz hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşistine karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik.

* Birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor.

* Yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'yi yedek tekerlek yapacak duruma düştürler.

* Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler.

* CHP'li başkan adaylarının ırkçılık kokan söylemlerine ses çıkarmayanlar mi Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek?

* Yıllardır Meclis'te oldukları halde şehirlerin en küçük bir meselesine katkıda bulunmayanlar mı eser kazandıracak? Bunlar için önemli olan tek şey ağababalarından aldıkları emirleri uygulamak.

* Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabule edip, Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek?

* Sırtını örgüte dayanan siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerinin peşindeler.

* Biz eserlerimizle, hedeflerimizle sizin emrinizdeyiz. Unutmayın, başka Ağrı yok, başka Türkiye yok.

* Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil, vazife olarak gördük. Asla yeter demedik.

* Birbirleriyle kavga etmekten, ülkeye dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar.

* Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeliye ne millete faydası dokunur.

* Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramı yaşayacağız.

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