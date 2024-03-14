CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Bunları bir araya toplayın geriye kalan hep sıfır olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yapacağına inanıyorum.

* Şu anda alanda 40 bin kişi var. Bu 40 bin kişiyle beraber 31 Mart'a yürüyor muyuz?

* Biz hayatımızı milli iradenin üstünlüğünü savunmaya adadık. Bu anlayışla vesayetinden darbecisine, terör örgütünden tek parti faşistine karşımıza kim çıkarsa mücadele ettik.

* Birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor.

* Yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'yi yedek tekerlek yapacak duruma düştürler.

* Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler.

* CHP'li başkan adaylarının ırkçılık kokan söylemlerine ses çıkarmayanlar mi Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek?

* Yıllardır Meclis'te oldukları halde şehirlerin en küçük bir meselesine katkıda bulunmayanlar mı eser kazandıracak? Bunlar için önemli olan tek şey ağababalarından aldıkları emirleri uygulamak.

* Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabule edip, Batı'ya şirin gözükmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek?

* Sırtını örgüte dayanan siyasi temsilciler de İstanbul'da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerinin peşindeler.

* Biz eserlerimizle, hedeflerimizle sizin emrinizdeyiz. Unutmayın, başka Ağrı yok, başka Türkiye yok.

* Ne yaparsak yapalım hepsini lütuf değil, vazife olarak gördük. Asla yeter demedik.

* Birbirleriyle kavga etmekten, ülkeye dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar.

* Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın, bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeliye ne millete faydası dokunur.

* Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramı yaşayacağız.