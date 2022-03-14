CANLI Olaf Scholz Ankara'da... Başkan Erdoğan: Mutabık kaldık

14 Mart 2022 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;



Türk ve Alman ilişkilerinin yoğunluğu emsalsizdir. Yakın diyalog ve işbirliğimizi sürdürmekte kararlıyız.

İçinden geçtiğimiz çalkantılı süreçte, yüksek düzeyli istişare mekanizmalarımızın canlandırılması gerektiğine inanıyorum.

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz."

(Rusya-Ukrayna savaşı) Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık."

Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız."

Olaf Scholz'un açıklamalarından satır başları;

- Almanya Şansölyesi Scholz, Rusya lideri Putin'e Ukrayna konusunda çağrıda bulunarak, "Artık durun diyoruz" dedi.



- Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile saldıralar konusundaki endişeler konusunda hem fikiriz. En kısa zamanda bir ateşkese ulaşılması gerekliliğinde de hem fikiriz.

- Almanya Şansölyesi Scholz: "AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliği çok önemli"

- Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz.