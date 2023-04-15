CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Kocaeli Şehir Hastanemiz ile diğer yatırımlarımızın şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Bay Bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK genel müdürü olduğun zaman hastanelerimizin hali ortadaydı.

* 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e bu ülke teslim edilebilir mi?

* Bizde ayrımcılık, bizde bölücülük yok.

* Ülkemizin tüm büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleriyle donatıyoruz, sırada İzmir var.

* Pandemi hastanelerini salgın döneminde sadece 45 günde yaptık.

* Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum.

* Sağlık alanında yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor.