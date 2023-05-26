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Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “Kadınlar Buluşması”nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Bu pazar bir kez daha hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız.' dedi.

26 Mayıs 2023 Cuma 15:02 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Kadınlar Buluşması"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için sizlere tek tek teşekkür ediyorum.

* 27 milyondan fazla insanımızın teveccühüne mazhar olduk.

* Bölücü örgütün zorla dağa kaçırdığı ciğerparelerine kavuşmak için aylarca nöbet tutan Diyarbakır Annelerine selamlarımı sunuyorum.

* Hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkışımızla Türkiye'nin huzurundayız.

* Mecliste Cumhur İttifakı olarak 323 vekille çoğunluğu elde ettik. Seçimin Meclis boyutu sınavını alnımızın akıyla verdik. Önümüzde seçimlerin en kritik aşaması var. Bu pazar bir kez daha hayatımızın en önemli tercihlerinden birini yapacağız.

* Daha 2 hafta öncesine kadar bedava ev vadettiği insanları oy vermediği için kapı dışarı eden vicdansızlık örneği var.

* (Kılıçdaroğlu'na tepki) Bakanlık pazarlığı alev alev. Bu nasıl hesap uzmanı? Yüzde 1'i zor bulan gruba 40 vekil dağıtan garip insan.

* Karşımızda SGK'yı, CHP'yi batırmış bir örnek var. Koltuğunu korumak için Kandil'deki terör elebaşlarından, FETÖ'cülere kadar çiçek dağıtan biri var.

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