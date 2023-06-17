Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Cumhurbaşkanı olarak tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum. Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol, dava ve kader arkadaşları olarak gördüm.

* Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile 'Türk malı' damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.

* İhracatçılarımızın ekonomimize katkısını çok iyi biliyorsunuz, siz bizim dava ve yol arkadaşımızsınız.

* 2022 rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. Savunma ihracatımız yüzde 37 artışla 4,3 milyar doları buldu. İhracat yapan firma sayımız 14 artarak 114 bin 561'e çıktı.

* Yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ekonomiye sahiptik. Bugün bu rakamı bir buçuk ayda gerçekleştiren güçlü bir ekonomiye kavuşturduk.

* Türkiye'yi ihracatta tarihin en büyük başarılarıyla tanıştırdık.

* Her türlü yapıcı eleştiriyi kabul ediyoruz.

* Depremin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri günden güne azalıyor.

* Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Gönlümüzle birlikte kapımızı da sizlere ve temsilcilerinize hep açık tuttuk.

* 21 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye 2001 krizinin ağır şoku altındaydı.

* Deprem şehirlerimizdeki üretim çarklarının dönmeye devam etmesi için iş dünyamıza gereken her türlü desteği sağladık. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, daha dinamik, daha canlı, daha bayındır bir hale getireceğiz.

* Asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor.

* Tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum. Ülkemizin ticaret diplomasisinin akıncıları konumundaki kardeşlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin yüz akı övünç kaynağısınız. Her biriniz Türk ekonomisin üretim kapasitesinin artan gücünün sembollerisiniz.

* Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor.

* Büyüme ekseninde hedeflerimize yürüyeceğiz. İhracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene 285 milyar dolarak ulaştırmak istiyoruz. 2028 hedefimiz ise 400 milyar dolar ve üstüdür.

* Dış ticarette enerji yükünü; Karadeniz gazı, Gabar petrolü ve Akkuyu Nükleer Santrali ile asgariye indireceğiz.

* Türkiye'nin dış politikada attığı adımlar ihracatta çarpan etkisi yaptı.

* Afrika'da büyükelçilik sayımız 12'den 44'e yükselirken ticaret hacmimiz de 4,3 milyar dolardan 40 milyar dolara çıktı.

* Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek, son 11 çeyrektir büyümesini sürdürdü.

* İstanbul Finans Merkezi ile tarihi bir adım attık.