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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni ekonomi kadromuzun birinci önceliği enflasyon

Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz. Yeni ekonomi kadromuzun birinci önceliği bu.' dedi.

17 Haziran 2023 Cumartesi 15:10 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Cumhurbaşkanı olarak tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum. Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol, dava ve kader arkadaşları olarak gördüm.

* Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile 'Türk malı' damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır.

* İhracatçılarımızın ekonomimize katkısını çok iyi biliyorsunuz, siz bizim dava ve yol arkadaşımızsınız.

* 2022 rekorlar yılı olarak kayıtlara geçti. Savunma ihracatımız yüzde 37 artışla 4,3 milyar doları buldu. İhracat yapan firma sayımız 14 artarak 114 bin 561'e çıktı.

* Yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ekonomiye sahiptik. Bugün bu rakamı bir buçuk ayda gerçekleştiren güçlü bir ekonomiye kavuşturduk.

* Türkiye'yi ihracatta tarihin en büyük başarılarıyla tanıştırdık.

* Her türlü yapıcı eleştiriyi kabul ediyoruz.

* Depremin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri günden güne azalıyor.

* Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Gönlümüzle birlikte kapımızı da sizlere ve temsilcilerinize hep açık tuttuk.

* 21 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye 2001 krizinin ağır şoku altındaydı.

* Deprem şehirlerimizdeki üretim çarklarının dönmeye devam etmesi için iş dünyamıza gereken her türlü desteği sağladık. Şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, daha dinamik, daha canlı, daha bayındır bir hale getireceğiz.

* Asrın felaketini yaşamış olmamıza rağmen ihracatımız güçlü seyrini devam ettiriyor.

* Tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum. Ülkemizin ticaret diplomasisinin akıncıları konumundaki kardeşlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin yüz akı övünç kaynağısınız. Her biriniz Türk ekonomisin üretim kapasitesinin artan gücünün sembollerisiniz.

* Enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla artık bu konuda elimiz daha güçlü. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor.

* Büyüme ekseninde hedeflerimize yürüyeceğiz. İhracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene 285 milyar dolarak ulaştırmak istiyoruz. 2028 hedefimiz ise 400 milyar dolar ve üstüdür.

* Dış ticarette enerji yükünü; Karadeniz gazı, Gabar petrolü ve Akkuyu Nükleer Santrali ile asgariye indireceğiz.

* Türkiye'nin dış politikada attığı adımlar ihracatta çarpan etkisi yaptı.

* Afrika'da büyükelçilik sayımız 12'den 44'e yükselirken ticaret hacmimiz de 4,3 milyar dolardan 40 milyar dolara çıktı.

* Ekonomimiz yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüyerek, son 11 çeyrektir büyümesini sürdürdü.

* İstanbul Finans Merkezi ile tarihi bir adım attık.

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