Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 madde saydı: Türkiye'yi büyütmek için adım adım ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tüm Bitlis'e selamlarımı gönderiyorum. Hem Anadolu'nun kapılarını bizlere açan muhteşem zaferi kutlayalım, hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım dedik. 12,5 milyar liralık kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz. Bu yatırımlar arasında il özel idarelerinden müftülüğe tüm kurumların hizmet ve projeleri bulunuyor. 75 kalem eser ve hizmeti Bitlis'in istifadesine sunmuş oluyoruz. Bitlis OSB'de 34 firmamızın açılışını yapıyoruz.

Bitlis kamu yatırımlarının yanında özel sektör yatırımlarıyla kendinden söz ettirmeye başladı. Özel sektörün şehrimize olan ilgisi artıyor. Bitlis tekstil alanında bölgenin üretim merkezi haline geliyor.

Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütmek için adım adım ilerleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde bu fabrikalara yenileri eklenecektir. Biz kuru sıkı atmayız. Konuşurken icraatlarımızla konuşuruz.

Türk ekonomisine katkı verenlere sahip çıktık. Biz siz asla yalnız bırakmayız.

Devlet olarak bugüne kadar üreten, istihdam oluşturan herkese hiçbir ayrım yapmadan daima destek olduk.

Önümüzde yerel seçimler var. Bitlis'in 2019'da olduğu gibi geleceğine sahip çıkacağına inanıyorum.

Son 21 yılda Bitlis'e toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Yatırımcılarımız göç veren illerimize fabrika kuruyor. Bu huzur ortamını korumamız şart.

Koltuklarını korumak dışında gündemleri yok. Sorun varsa çözecek olan biziz.

Bu muhalefetin ülke yönetme kapasitesi yok.

Bitlis'in de içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da hızlanacaktır.