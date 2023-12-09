CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi Filistin'de göz göre göre çiğneniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Beyanname küresel barışın tesisine rehberlik ediyor.

* Bugünü, insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık.

* Yabancı düşmanı, ırkçı, faşizan uygulamalardan en çok mağdur olanlar hiç şüphesiz göçmen Müslümanlardır.

* Yabancı düşmanlığı en büyük tehdit.

* Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor.

* Aylan bebeğin dalgalarla kıyıya vurduğunu izledik. Ölümü de Batı'yı insafa getiremedi

* Mukaddes kitabımıza yönelik alçak eylemler polis koruması altında düzenlendi.

* İnsan haklarının beşiği olarak pazarlanan Avrupa'da, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı 500'e yakın saldırı gerçekleştirildi. Bu alçak saldırılar polis korumasında gerçekleştirildi.

* Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar iş icraata gelince iki yüzlülüğün kitabını yazmakta.

* (Batılı ülkeler) Fikir özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslüman karşıtı eylemleri meşrulaştırdılar, tasvip ve teşvik ettiler.

* Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır.

* Batı'nın desteğini alan İsrail yönetimi Gazze'de katliamlara imza atıyor.