Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* İslahiye'nin yeniden inşası için süratle kolları sıvadık, çalışmalara başladık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik.

* Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz.

* Gaziantep'e toplam 4,8 milyar liralık kaynak aktardık.

* Bugünkü törenimizle toplam 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz.

* 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak her baba yiğidin harcı değildir. Dünyada hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayete kalkamaz.