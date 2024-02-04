Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
* İslahiye'nin yeniden inşası için süratle kolları sıvadık, çalışmalara başladık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik.
* Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz.
* Gaziantep'e toplam 4,8 milyar liralık kaynak aktardık.
* Bugünkü törenimizle toplam 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz.
* 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak her baba yiğidin harcı değildir. Dünyada hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayete kalkamaz.