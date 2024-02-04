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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İslahiye'deki “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz.' dedi.

4 Şubat 2024 Pazar 15:37 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ne şehir merkezinden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* İslahiye'nin yeniden inşası için süratle kolları sıvadık, çalışmalara başladık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik.

* Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz.

* Gaziantep'e toplam 4,8 milyar liralık kaynak aktardık.

* Bugünkü törenimizle toplam 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz.

* 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen böylesi bir afetin altından kalkmak her baba yiğidin harcı değildir. Dünyada hiçbir ülke böyle ağır bir yükün altından bizim gibi dirayete kalkamaz.

  • deprem konutları
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  • canlı bağlantı

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