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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

20 Şubat 2024 Salı 14:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları;

* Sayıları 24 binin üzerine çıkan hakim ve savcılarımız adaleti tesis etmenin mücadelesini veriyor.

* Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalmanızın altını özellikle çiziyorum.

* Adalet ruhunu kaybedersek diğer hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Adalet temelinde yükselen toplumların güvenlik ve refah içinde yaşadığını görürüz. Bunun için bizim medeniyetimizde adaletin önemine bilhassa vurgu yapılır.

* Türkiye, geçmişte adaleti sağlaması gereken kurumların başka güçlerin eline geçmesinin bedelini ağır ödedi.

* Darbe girişiminin yanı sıra terör başta olmak üzere demokrasimize kast eden pek çok olayla karşılaştık. Şimdi artık merdiven altı olmak bir kenara koyun, dört dörtlük halkına hizmet veren, yargıyı bu noktada değerlendiren bir yapı var.

* İstanbul'da Adliye'ye saldırı yapılan girişimi biliyorsunuz. Teröristler görev yapan hakim ve savcılara ulaşabilselerdi Allah korusun neler yaşanabileceğini tahmin edemiyorsunuz.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • adli yargı
  • kura töreni

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