CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanemiz bin 500 yatak kapasitesi ile şehrimize önemli bir katkı sağlayacaktır.

* İktidara gelirken milletimize, ülkemize 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Eğitim, adalet, sağlık, güvenlik olarak sıralamıştık.

* Alt yapısı, sistemi ve insan kaynağı ile yaptığımız sağlık, adalet ve güvenlik alanındaki reformlar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz.

* Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. O çarpık sistemi hatırlayın, sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni değiştirmek için çok çalıştık.