İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Güncel

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

2 Mart 2024 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* En ileri tıp teknolojileriyle donatılan Antalya Şehir Hastanemiz bin 500 yatak kapasitesi ile şehrimize önemli bir katkı sağlayacaktır.

* İktidara gelirken milletimize, ülkemize 4 temel sütun üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Eğitim, adalet, sağlık, güvenlik olarak sıralamıştık.

* Alt yapısı, sistemi ve insan kaynağı ile yaptığımız sağlık, adalet ve güvenlik alanındaki reformlar sayesinde huzurlu ve güvenli bir ülkede yaşıyoruz.

* Sağlıkta eski Türkiye manzaralarını yaşı 35-40'ın üzerinde olanlar iyi bilir. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. O çarpık sistemi hatırlayın, sağlam girenin bile hasta çıktığı o köhne düzeni değiştirmek için çok çalıştık.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.